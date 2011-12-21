版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 11:22 BJT

《全球市场》亚股与欧元齐涨,受利好数据及西班牙标债结果提振

* MSCI日本以外亚太股指上涨2.5%,日经指数涨1.4%

* 欧元上涨0.3%,并提振金价

* 美元指数下跌,扶助大宗商品价格

* 亚洲信用市场人气改善

路透东京12月21日电---亚洲股市和欧元周三上涨,此前美国和德国的数据令人振奋,且西班牙标债结果令避险情绪缓和,投资者的关注点转向欧洲央行流动性招标,以衡量欧元区融资紧张状况.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐