版本:
中国
债券 | 2011年 12月 21日 星期三 11:28 BJT

〔标题新闻〕欧盟竞争力执委预计,明年上半年因欧债危机而寻求政府金援的银行数量不会大降

注:欧盟竞争力执委为阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7NK376]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐