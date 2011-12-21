〔中国货币市场〕回购利率扩幅上涨,大型银行融入资金令流动性收紧

路透上海12月21日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘涨幅扩大,平日出借资金主力大行纷纷融入资金,令七天和14天资金偏紧.业内人士预测,年关将至,市场紧张情绪渐浓,将对流动性形成扰动.

交易员表示,市场期待的财政存款补给尚未到位,而年底银行"走钱"压力又迫在眉睫,两面夹击下,银行只能选择大量借入资金以备万一.

"听说几家大行还没有收到财政存款,但走钱是很现实的,而财政投放只是个预期,大行有缺口,它就不得不出来借钱,而且量还很大,"上海一银行交易员称.

她并指出,公开市场净回笼资金,外汇占款下降和春节前银行存款流失对资金面形成的压力,未必是财政存款投放能够解决的.如果央行未如预期再次下调存准率的话,春节前资金面或将受到考验.

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9034 2.8843 1.91 2,265.34

七天CN7DRP=CFXS 3.5913 3.2370 35.43 344.19

14天CN14DRP=CFXS 4.9531 4.4126 54.05 159.44

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8997 2.8924 0.73 550.20

七天CHICNY7D=CFXS 3.7430 3.2367 50.63 21.70

============================================================================= (完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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