俄罗斯贫富差距让普京很受伤

(本文由路透中文网编译)

路透莫斯科12月20日电---康斯坦丁（Konstantin）在莫斯科和伦敦都有房子，他开一辆价值15万美元的梅赛德斯-奔驰轿车，平常从高端超市Azbuka Vkusa购买日用品。

他现年44岁，是俄罗斯新一代富裕银行家之一。不过，康斯坦丁很谨慎，不希望将全名公之于众，因为在俄罗斯贫富差距已经触发了愤怒和仇恨。

靠退休金生活的雷巴科娃（Lyudmila Rybakova），只能在梦中享受那种生活方式。她从未去过Azbuka Vkusa超市，平常还得靠售卖晾干的蘑菇，才能在每月8,000卢布（250美元）退休金的基础上，勉强实现收支平衡。

“用我的退休金？在那（Azbuka Vkusa超市）能买什麽？它不是我这种人能去的地方，它是为富人开的，仅仅为富人。”

**贫富差距成问题**

对於准备在明年3月大选中重回总统宝座的俄罗斯总理普京来说，该国的贫富差距日益成为一个令人头痛的问题。

在过去12年的执政生涯中，普京先担任总统而後任总理。这期间，俄罗斯人总体来说比在前苏联解体後的混乱年代要富裕。但在面对富人时而极为高调的炫富行为时，俄罗斯民众仅有的微弱幸福感，也很容易被击碎。

在前苏联时代，特权常是守口如瓶的秘密。

普京所在的执政党在12月4日国家杜马选举中优势地位遭到削弱，很多人认为，贫富差距是其中原因之一。

该选举也激起国内抗议，示威者称投票存有舞弊行为，导致结果偏向统一俄罗斯党，并要求重选。重新举行杜马选举是不可能的，但明年3月的总统大选，可能会重演月初的情形。

如果说个体之间的贫富差距在扩大，俄罗斯很多贫困地区同莫斯科及产油中心之间的差距也明显在扩大。

俄罗斯官方数据显示，民众实际可支配收入今年略有下滑，最贫穷的10%人口，同最富裕的10%之间的收入差距，在2000-2010间扩大了近五分之一。

2000年，俄罗斯无一人进入福布斯世界亿万富翁榜，而去年有101位俄罗斯人上榜，莫斯科也由此成了世界亿万富翁之都。

然而，去年俄罗斯平均月工资只有21,000卢布（670美元）。

康斯坦丁说：“用21,000卢布我能做什麽？什麽都做不了，绝对什麽都做不了——这不算钱。还不够维持生存的。”

他说，若每月没有15-20万卢布，简直没法想象怎麽生活。

**选民的不满**

从统一俄罗斯党在12月4日杜马选举中的得票情况来看，民众对收入分配的不满起了作用。

妮娜（Nina）说：“我不喜欢统一俄罗斯党。”她在莫斯科依靠退休金生活，12月4日选举中，她投票给俄罗斯正义事业党（Right Cause party），不过该党未达到获得5%的支持率以获得杜马席位的门槛。

“2009年，他（普京）说，将把养老金提高三倍，但实际上只提高了两倍，并且也从未表示‘对不起，政府现在缺钱’。”

一位匿名政府高级官员称：“普京的权力并未受损，但他意识到，他正在失去民心。”（完）