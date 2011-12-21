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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 11:45 BJT

〔标题新闻〕欧洲议会一名关键议员提议重新开始对限制评级机构活动进行讨论

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7NK26G]

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