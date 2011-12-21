版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 12:07 BJT

《日本央行焦点》维持货币政策不变,但连续第二个月调降经济评估

* 日本央行维持利率在0-0.1%不变

* 央行未计划增加资产购买规模

* 央行称经济活动回升势头暂停

* 央行总裁白川方明将举行记者会,有关讲话或於0715GMT之後发布

路透东京12月21日电---日本央行周三维持货币政策不变,但连续第二个月调降经济评估,因有越来越多的证据表明欧债危机正冲击到全球经济成长和日本复苏前景.

出口放缓,企业信心恶化及资本支出疲软,对央行有关日本经济将在明年初复苏的观点构成挑战.

全球经济放缓带来的影响正不断加大,日本11月出口按年降幅创六个月来最大,且对亚洲出口下滑,因该地区半导体芯片和数码相机的需求疲弱.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐