枪击中国领馆华裔男子提出无罪辩护

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透洛杉矶12月20日电---华裔男子张宝良（音译）周二就枪击中国驻洛杉矶总领事馆指控提出无罪申辩。
现年67岁的张宝良已入籍为美国公民，住在拉斯维加斯。他被指控以半自动武器开枪袭击和朝有人建筑物开枪的罪名。
张宝良上周四在中国驻洛杉矶总领事馆外参加一小型人权抗议活动，後来向领事馆开枪射击，未造成人员伤亡。他在案发约三小时後向警方自首。
洛杉矶警方发言人Richard French称，张宝良曾参与“抗议中国人权状况的小型示威活动”。
洛杉矶高等法院一位法官决定将张宝良拘押，保释金额为40万美元。此案将於明年1月5日进行初审。
检察官称，如果罪名成立，他可能获刑超过20年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。