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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 14:13 BJT

枪击中国领馆华裔男子提出无罪辩护

(本文由路透中文网编译)

路透洛杉矶12月20日电---华裔男子张宝良（音译）周二就枪击中国驻洛杉矶总领事馆指控提出无罪申辩。

现年67岁的张宝良已入籍为美国公民，住在拉斯维加斯。他被指控以半自动武器开枪袭击和朝有人建筑物开枪的罪名。

张宝良上周四在中国驻洛杉矶总领事馆外参加一小型人权抗议活动，後来向领事馆开枪射击，未造成人员伤亡。他在案发约三小时後向警方自首。

洛杉矶警方发言人Richard French称，张宝良曾参与“抗议中国人权状况的小型示威活动”。

洛杉矶高等法院一位法官决定将张宝良拘押，保释金额为40万美元。此案将於明年1月5日进行初审。

检察官称，如果罪名成立，他可能获刑超过20年。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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