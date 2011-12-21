《中国公开市场预测》三个月央票重回地量,象征性操作收益率料维稳

* 明日将发10亿元三个月期央票,重回地量水平

* 考虑年底资金压力,央行弱化资金回笼力度

* 预计该期央票收益率将追随一年期品种维稳

路透上海12月21日电---中国央行公开市场周四将发行10亿元人民币三个月期央票,重回地量水平.机构对该期限品种需求一向偏弱,考虑到年底机构资金面压力,央行也只能进行象征性操作.预计中标收益率仍将继续持稳.

上海一银行分析师指出,三个月期央票一直都不是机构配置的主要品种,在二级市场的流动性偏弱,不具有很强的吸引力.此外,其发行收益率多追随一年期品种,明日变动的可能性亦不大.

中国央行上周四招标的30亿元三个月期央票,中标收益率连续第16次持平於3.1618%;当日还进行了100亿元91天期正回购操作,利率持稳於3.16%.周二,作为市场利率风向标的一年期央票发行收益率连续第五次持平於3.4875%.

"(收益率)应该不会动.这个量明显是比之前少,还是考虑到接近年底,资金面可能有些紧张."他认为.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三涨幅扩大,平日出借资金主力大行纷纷融入资金,令七天和14天资金偏紧.业内人士预测,年关将至,市场紧张情绪渐浓,将对流动性形成扰动.[CN/CN]

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期央票收益率为3.2192%;二级市场上,剩余期限近三个月的央票1101016券tCN1101016=CFXM最新双边报价在3.2602%/3.2602%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周净回笼730亿元,连续三周的净回笼资金规模已达1,980亿元,令稍早存款准备金率下调释放的半数流动性再回央行手中.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 260

(周四) 10

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 20

正回购到期 150

====================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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