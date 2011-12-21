特写：中国边境城市对金正日逝世态度“超然”

(本文由路透中文网编译提供)

路透中国丹东12月20日电---尽管全世界现在都很忧心朝鲜(北韩)，但与朝鲜毗邻的中国边境城市丹东却态度超然。

丹东市与朝鲜隔鸭绿江而望，丹东霓虹闪烁的商铺和饭店反衬出对岸的一片漆黑。朝鲜的电力短缺已是常态。

尽管金正日的突然病故令朝鲜有陷入动荡的可能，但很多丹东市民没工夫进行政治揣测。

在周二的高峰时段，当人们都下班赶着回家时，很多汽车被堵在了市中心的主要街道上，路上持续不断的喇叭声似乎在提醒人们，这里的生活依然如常。

一名姓陈的出租车司机说：“生活依然如昨。”

一位姓王的杂货店店主说：“我不认为这会对我们的日常生活造成任何影响，因为中朝关系稳定。”

但对这里的某些人来说，金正日的去世意味着生活至少要停顿一段时间。

通常，成群结队的朝鲜游客会对丹东市灯火通明、备货充足的商铺和餐馆叹为观止。

但现在是非常时期。

一位名叫隋童君(音)的中朝贸易代理说：“这里的朝鲜人真得是痛不欲生啊！”

“那景象就跟几十年前毛主席去世时一样，但一切都会过去，生意也会照旧。”

看起来是朝鲜人的哀悼者排成纵队进入一处临时搭建的哀悼中心。2、30岁的女性在黄色和白色菊花作成的花圈前痛哭嚎啕着。一些男人则握紧拳头、深深鞠躬。

一名兜售关於金日成和金正日书籍和照片的商贩说：“朝鲜失去了一位伟大的领袖，中国失去了一位好朋友。”

在丹东从事中朝贸易的中国商人表示，他们预计朝鲜会封闭一段时间，因其忙于高层过渡，这也使中朝贸易会比平时更难。

一位名叫余路(音)的中国商人对路透表示：“因为金正日去世，我们现在进不了朝鲜。全部都封锁了，基本上，所有的朝鲜人都在回国。”

丹东市多数生意人对此都比较淡然。

一位名叫陈一民(音)的贸易商说：“你应该知道，金正恩刚刚当权，因此情况会比较紧张，很多贸易公司都会受此影响。”

“既然一代领导人已经逝世，下一代领导人也准备上台，这肯定会有一段政治不稳定时期，而这定然会影响我们这些投资者。”

另一个边境城市延吉的一位生意人罗东导(音)表示，朝鲜似乎不太可能发生动荡。

他在接受路透电话采访时表示：“他们宣布了金正日的死亡消息，这说明朝鲜政府已有所准备。他们一定能维持稳定。”（完）