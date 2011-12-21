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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 13:48 BJT

〔中国新债〕粤电集团下周三将发30亿元中期票据,期限五年

路透上海12月21日电---中国广东省粤电集团有限公司周三公告称,将於下周三(28日)簿记建档发行30亿元
人民币中期票据,期限五年.

  该期债为粤电集团今年第二期中票,首期30亿元三年期中票已於3月发行.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  粤电集团     30       30        5   12/28簿记建档  工商银行     AAA       12/29      12/30 
                                                     农业银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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