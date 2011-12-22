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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 09:22 BJT

〔中国公开市场〕今日将不进行正回购操作,本周净回笼100亿--业内人士

路透上海12月22日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场将净回笼100亿元人民币.

央行稍後将招标发行10亿元三个月期央票,市场预计中标收益率将持平於3.1618%.

中国央行上周四招标的30亿元三个月期央票,中标收益率连续第16次持平於3.1618%;当日还进行了100亿元91天期正回购操作,利率持稳於3.16%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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