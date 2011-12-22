〔中国公开市场〕今日将不进行正回购操作,本周净回笼100亿--业内人士

中国央行上周四招标的30亿元三个月期央票,中标收益率连续第16次持平於3.1618%;当日还进行了100亿元91天期正回购操作,利率持稳於3.16%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)