〔中国公开市场〕今日将不进行正回购操作,本周净回笼100亿--业内人士

澳洲经济：央行总裁描绘出乐观经济图景，预期未来几年GDP平均增3%
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。
路透上海12月22日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场将净回笼100亿元人民币.
央行稍後将招标发行10亿元三个月期央票,市场预计中标收益率将持平於3.1618%.
中国央行上周四招标的30亿元三个月期央票,中标收益率连续第16次持平於3.1618%;当日还进行了100亿元91天期正回购操作,利率持稳於3.16%.
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担
下月科威特售予亚洲客户的原油价格较阿曼/迪拜指标价格每桶贴水1.10美元，2月为每桶贴水1.40美元。(完) (编译 于春红; 审校 艾茂林)