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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 13:52 BJT

〔中国新债〕京能热电下周三将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月21日电---中国北京京能热电股份有限公司(600578.SS)周三公告称,将於下周
三(28日)簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 京能热电       6         3      12   12/28簿记建档  工商银行     AA       12/29       12/30
 (600578.SS)                                           
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --整理 冉莹; 审校 丁淑琴

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