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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 14:00 BJT

〔中国新债〕山西国际电力下周三将发行6亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月21日电---中国山西国际电力集团有限公司周三公告称,将於下周三(28日)簿
记建档发行6亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 山西国际电力   15        6      12  12/28簿记建档   光大银行     AA+      12/30       12/31                               
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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