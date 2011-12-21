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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 14:23 BJT

〔韩国股市〕受乐观数据提振大幅收高3.09%,北韩情势担忧减退

路透首尔12月21日电---韩国股市周三大幅收高,得益於美国和德国经济数据强劲,投资者对朝鲜(北韩)领导人金正日去世後该国局势的担忧减退.

银行股和航运类股领涨,新韩金融集团(055550.KS)跳涨6.3%,现代商船(011200.KS)升4.53%.

韩国综合股价指数.KS11收盘涨3.09%至1,848.41点,.(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍

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