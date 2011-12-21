美国太阳能行业组织反对向中国企业课征惩罚性关税

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月20日电---美国廉价太阳能联合会（CASE）周二敦促太阳能电池板厂商SolarWorld，撤回要求奥巴马政府对中国太阳能电池板徵收惩罚性关税的诉求。
CASE致函SolarWorld总裁Gordon Brinser称：“SolarWorld寻求的苛刻关税将对美国太阳能产业带来严重破坏，将从根本上削弱我们多年来的努力。”
“你们的诉求威胁到2012年已计划好价值110亿美元的太阳能电力系统安装，另外还影响到准备中的600亿美元设备安装。”
CASE总裁Jigar Shah称，2006-2011年太阳能面板价格下跌40%，刺激太阳能需求增加八倍。
他在信中说：“若要求政府干预、人为提高价格（效果与课征高额税收相同），只会阻碍设备规划，损失数以千计的工作机会，并损及美国能源安全，进而影响本已不稳的经济。”
Brinser则在通过电子邮件发布的声明中反驳称：“这是Jigar Shah的胡言乱语，他站在中国制造商的立场上说话。Shah和这些中国企业明知道他们的违法贸易行为损及美国经济，并导致制造业数以千计的宝贵职位流失。”
CASE称其代表145个会员企业，会员企业雇员总数超过1.4万人，遍及美国20多个州。
SolarWorld是德国太阳能企业SolarWorld AGSWVG.DE的美国分公司，指控中国同业接受政府违法补贴，在美国市场低价倾销。（完）
--编译：朱淑珍;发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。