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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 14:16 BJT

〔中国新债〕华联综超下周三将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月21日电---中国北京华联综合超市股份有限公司(600361.SS)周三公告称,将於
下周三(28日)簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 华联综超        5        5      12  12/28簿记建档   北京银行     AA        12/29      12/30 
 (600361.SS)           (一年定存基准,半年付息)       招商银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 张喜良

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