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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 14:46 BJT

〔日本评级〕R&I调降日本主权信用评级至AA+,反应国内担忧情绪浓厚

路透东京12月21日电---日本评级机构Rating and Investment Information Inc(R&I)周三称,将日本主权信用评级由AAA调降至AA+,指因社会保障改革力度不够,且经济复兴前景不够明朗.

这是日本首次遭到国内评级机构调降评级,反映出日本公众对该国财政糟糕局面的担忧日益浓厚.

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