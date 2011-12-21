〔中国个股〕兴业银行下周一将发200亿元小企业贷款专项债,期限五年

路透上海12月21日电---中国兴业银行股份有限公司(601166.SS)周三公告称,将於下周一(26日)在银行间债市簿记建档发行200亿元人民币小企业贷款专项金融债券,期限五年,分为固息和浮息(一年定存基准)两个品种.

其中,五年期固息品种计划发行规模120亿元,五年期一年定存基准浮息品种计划发行规模为80亿元.发行人有不超过100亿元该期债券的超额增发权;并可在两个品种计划发行规模之间做适当回拨.

公告显示,该期债将采取单利按年计息,到期一次还本.经上海新世纪自信评估服务有限公司综合评定,发行人主体评级为AAA级,债项信用级别为AAA级.

该期债等同于商业银行一般负债,偿还顺序居於发行人股权和长期次级债务之前.工商银行(601398.SS)(1398.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK)是联席主承销商.

该期债缴款日和起息日为12月28日,12月26日-12月28日是发行期.

此前民生银行(600016.SS) (1988.HK)、浦发银行(600000.SS) 分别获银监会批准发行不超过500亿元和300亿元的人民币债券额度,募集资金须专项用於小微企业贷款.上述金融债的相关事项还需经过中国人民银行批准.

中国银监会於10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整後存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nCN1173830](完)

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