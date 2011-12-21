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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 14:20 BJT

〔日本股市〕日经指数受美国数据提振收高1.5%,但25日均线压制升势

路透东京12月21日电---日本股市日经指数周三收高,市场受到西班牙公债标售顺畅且美国房屋数据正面的激励,但涨势受到25日移动均线阻力位的压制.

日经指数.N225收升1.5%至8,459.98点,略低於8,462点附近受到密切关注的25日移动均线.东证股价指数.TOPX收高1.0%至725.68点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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