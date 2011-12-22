《中国公开市场分析》动态调整保流动性平稳,存准率再下调预期不减

* 本周净回笼100亿元,连四周回收资金2,080亿

* 央行削弱回笼力度,以保持市场流动性

* 外汇占款持续负增长,强化存准率下调预期

路透上海12月22日电---中国人民银行公开市场本周继续"被动"净回笼100亿元人民币,至此已连续四周累计回收资金2,080亿.不过,为缓解年底悄然趋紧的资金面,三个月央票重回地量发行水平,正回购操作亦暂停,显示央行动态调整以保证市场流动性平稳.

分析人士并表示,外汇占款连续两个月出现负增长,进一步激发存款准备金率下调预期.机构普遍认为,存准率的下调势在必行,甚至不排除明年首季"一月一调"的可能性,而年底前宣布下调的概率也在上升.

上海一银行分析师认为,本周公开市场缩量,主要是防止资金成本的大幅攀高.央行将依据资金利率情况,保持操作的动态调整.如果逐步投放的财政存款能满足市场需求,资金成本不会上行过多,央行仍将维持资金的净回笼格局.

央行公告显示,稍早招标的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第17次持平於3.1618%.而周二发行的260亿元一年期央票,中标收益率亦持稳.

分析人士指出,外汇占款连续两个月出现负增长,且在人民币升值预期弱化背景下,疲弱态势短期内恐将延续.加之公开市场到期量依然萎靡,节假日前银行备付压力大,合力令此前预期持续向好的资金面并未能躲过跨年的困扰,出现结构性紧张.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四普涨,年底银行存款波动较大,对各期限资金的需求均有增加.其中跨年资金更为"珍贵",14天回购利率多日连涨.[CN/CN]

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

**存准率下调预期升温**

国海证券宏观分析师邹璐认为,明年1月再度下调存准率基本无悬念.届时公开市场到期少,春节对资金需求旺盛,而外汇占款预期仍维持低增长,均是触发调整的重要因素.同时,年初信贷的集中投放,亦令存准率存在下调的必要性.

而2月市场将从节日备付的压力中摆脱出来,但依然受制於萎缩的公开市场到期量,和新增外汇占款偏低.她指出,调降存准率继续下调的可能性犹存.之後是否能续调,则要关注前期调整所带来的政策累计效应.

中国央行此前数据显示,11月外汇占款减少279亿元,为连续第二个月下降.此前10月外汇占款下降248.92亿元,为近四年来首见.[ID:nCN1292816]

此外,中意人寿资产管理事业部赵一认为,除了下调存准率,国库现金定存亦能有效地改善短期流动性状况.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

此前公开市场连续三周的净回笼资金规模已达1,980亿元,令本月初存款准备金率下调释放的半数流动性再回央行手中.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 260

(周四) 10

正回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 20

正回购到期 150

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净回笼 100 (完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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