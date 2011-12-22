〔中国公开市场〕三个月央票收益率连续第17次持平於3.1618%--业内人士

台湾汇市：台币小幅收升终结连二贬，台股强外资汇入惟量能偏淡

* 台股走扬，外资买超也有汇入 * 后续关注美国总统特朗普动作，攸关全球政经情势发展 * 明日交易区间看31.000-31.150 路透台北2月9日 - 台币兑美元周四收升，随韩元走稳，但量能稍淡。汇银人士表示，台股<.TWI I>走扬，外商银同步抛汇，外资也在股市买超，短期全球的政经情势仍左右金融市场。 他们称，股市回温再创20个月高位，外资今日转为汇入；至于出口商今日美元抛盘力道稍小，央行的动作 则仍不大。由于美国总统特朗普(川普)与中国、日本的关系则一直是市场关注焦点，市场关切特朗普周五会见 日本首相安倍晋三后续动向。 〞外资今天进来了。前两天算是小调节啦。〞一位民营商银交易员说。 日本首相安倍晋三周四将前往华盛顿，希望通过帮助美国创造就业以及增强日本军力的承诺，能使美国总 统特朗普缓和在贸易和汇率问题的立场，并支持已存在几十年之久的美日同盟。安倍和特朗普周 五首先在华盛顿会面，然后在佛罗里达打高尔夫。 美中关系方面，美国总统特朗普周三致信中国国家主