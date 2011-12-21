戴姆勒寻找中国投资者,有意出售最多10%股份--杂志

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福12月20日电---德国《经理人》(Manager)杂志在计划周五出版的一篇文章中称，戴姆勒公司(DAIGn.DE)正寻找一家中国投资者，可能向後者出售5%-10%的股权。
该杂志援引戴姆勒公司内部消息人士的报导称，戴姆勒首席财务官乌伯(Bodo Uebber)已聘请一家投行安排这起潜在的交易。据悉，中国投资有限责任公司(CIC) CIC.UL中选的可能性最大。
戴姆勒拒绝就此报导置评。路透亦无法立即联系到中投就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。