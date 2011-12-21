戴姆勒寻找中国投资者,有意出售最多10%股份--杂志

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福12月20日电---德国《经理人》(Manager)杂志在计划周五出版的一篇文章中称，戴姆勒公司(DAIGn.DE)正寻找一家中国投资者，可能向後者出售5%-10%的股权。

该杂志援引戴姆勒公司内部消息人士的报导称，戴姆勒首席财务官乌伯(Bodo Uebber)已聘请一家投行安排这起潜在的交易。据悉，中国投资有限责任公司(CIC) CIC.UL中选的可能性最大。

戴姆勒拒绝就此报导置评。路透亦无法立即联系到中投就此置评。（完）