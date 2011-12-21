〔中国个股〕中诚信将新农开发列入可能下调评级的观察名单

* 中诚信将新农开发列入可能调级的观察名单

* 山东海龙修正财务报表,对新农开发同期业绩有重大影响

* 预计2011年新农开发仍将出现亏损

路透上海12月21日电---受山东海龙(000677.SZ)修正财务报表影响,与其设有联营公司的新农开发(600359.SS)经营业绩亦面临重大调整.中诚信国际信用评级有限责任公司周二公告称,将新农开发列入可能降级的信用评级观察名单.

中诚信赋予新农开发的主体信用等级为"AA-".同时并将11新农开CP01CN1181195=CFXS的"A-1"债项信用等级,亦列入可能降级的观察名单.

中诚信指出,相关修改将对新农开发的财务报表带来重大影响;且由於棉浆粕、粘胶短丝行业市场低迷,2011年新农开发的经营估计仍将出现亏损.

山东海龙日前表示,其历史会计信息披露质量存重大瑕疵,需对2008年-2010年年度财务报告会计差错更正.中国联合资信评估有限公司周一已将山东海龙的主体长期信用等级由"A-"进一步下调至"BB+".[ID:nCN1296360]

由於涉及联营公司新疆海龙化纤有限公司,新农开发也将对同期年度财务报告进行修改.公司2010年原本盈利443万元人民币,调整後为净亏996万元.

而今年情况同样不容乐观,据新农开发三季报显示,今年1-9月公司已经净亏近1.82亿元.

新疆海龙化纤由新农开发和山东海龙共同设立,注册资本人民币4.68亿元,其中新农开发持股45%.

按央行和银行间市场交易商协会的有关规定,银行间债券市场短期债券信用等级划分为四等六级,符号表示分别为:A-1、A-2、A-3、B、C、D,每一个信用等级均不进行微调。A-1为最高级短期债券,表明该券还本付息能力最强,安全性最高;而A-2级别表示还本付息能力较强,安全性较高;目前市场上短融多为A-1级别.(完)

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