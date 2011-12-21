〔中国股市〕沪综指收挫逾1%,中国平安再融资消息令大盘颓势难改

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，与离岸价差缩窄或推升贬值预期
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
路透北京12月21日电---中国股市沪综指周三收挫逾1%.受外盘带动大盘今日高开,但随後即震荡回落.中国平安再融资消息拖累大盘颓势难改,且量能继续萎缩显示资金依然谨慎.
分析人士指出,尽管此前传来社保资金入市等消息,但投资者更关注实质性的利好措施能否尽快出台.
沪综指.SSEC收报2,191.148点,跌24.782点,或1.12%.上海A股今日成交额近460亿元人民币,上日为464亿元.中国平安A股(601318.SS)收盘大跌5.2%.
"经过长期等待後,市场更期待实质性动作,各方表态只是中长期规划,远水难解近渴,"湘财证券分析师徐广福称.
上海证券报周三报导,全国社保基金理事会近日向国内拥有社保偏股类组合的基金公司增资,总计至少有100亿元人民币资金注入社保偏股类组合.[ID:nCN1298200]
徐广福指出,投资者更关注新股扩容、业绩下滑及货币政策放松的消息,而管理层对此则回应较少,"市场期待政府拿出真金白银来而不是口号.短期市场料难改弱势格局,将在2,164-2,250点区间震荡."
按市值计全球第二大寿险企业--中国平安(2318.HK)周二宣布至多260亿元A股可转债发行计划,预计发行时间可能在明年三季度;但公司同时表示,除A股可转债外,目前没有其他融资计划.[ID:nCN1298302]
美国股市周二大幅收涨近3%,因投资者买入大涨的银行,房屋建筑商和电信网络股,但成交清淡,令市场波幅放大.[.NCN]同期欧洲股市亦大幅收涨,但交投清淡.[.EUCN](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
* 美元兑日圆从近10周低位回升，美日峰会前涨势受抑 * 美国公债收益率在数周低位附近打转，限制美元涨势 * 新西兰元受挫，该国央行称收紧政策可能至少要等两年后 路透东京2月9日 - 美元上日走低后周四勉强企稳，尽管避险情绪犹存打压美国公债收益率(殖利率)在数周低位附近徘徊，并遏制美元反弹。 欧元兑美元 下跌0.1%至1.0678，向周三因欧洲政治忧虑升温而触及的一周低位1.0640美元小幅回落。 美元兑日圆 上涨0.3%至112.265日圆，上日曾接近10周低点111.590。美元受隔夜美债收益率大跌拖累。 美元指数 上涨0.1%至100.370。 美元指数1月升至14年高点103.820，因市场预期特朗普政府将进行大规模财政支出，并推出其他促进经济增长的政策。但该指数近期下滑，受特朗普贸易保护主义论调与外界认为其支持美元贬值立场的影响。 “目前阶段，美元下行风险较大，本周美国公债收益率下滑势头进一步加剧，这是受到显见的欧洲政治风险的影响，
路透东京2月9日 - 日本股市日经指数周四早盘收低，因美国总统特朗普与日本首相安倍晋三本周会晤前日圆走强，给股市带来压力。