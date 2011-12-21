中国黑客攻击美国商会电脑网络--WSJ

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月21日电---《华尔街日报》周三报导称，中国黑客去年攻破了美国商会的计算机防御系统，获得了该商会运营和300万成员的信息。
美国商会是美国最大的商业游说团体。
该报援引消息人士的报导称，攻击行动涉及至少300个互联网地址，於2010年5月被发现并关闭。
报导称，目前尚不知道黑客已浏览过多少信息。在被发现前，黑客侵入商会网络系统可能长达一年多时间。
一名消息人士表示，美国怀疑此次攻击行为与中国政府有关。美国联邦调查局(FBI)告知美国商会，位於中国的服务器正窃取其信息。
《华尔街日报》援引中国驻美国使馆发言人耿爽的话报导称，所谓攻击来自中国的说法“缺乏证据，是不负责任的”，称黑客问题不应被“政治化”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。