〔中国债市〕人民币利率互换略有上涨,受资金面趋紧扰动

路透上海12月21日电---中国人民币利率互换(IRS)周三报价略有上涨,因年底将至,市场流动性趋紧带来扰动.但央行货币政策松动已经明确,预计IRS市场反弹空间有限,短期内呈震荡盘整走势.

北京一银行交易员说,"大方向是放松的,短线波动在所难免."

他表示,後市公开市场到期量少,外汇占款连续减少,均令市场承受很大的流动性压力.IRS下跌动能主要是来自政策面,并取决於央行流动性释放的节奏.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三涨幅扩大,平日出借资金主力大行纷纷融入资金,令七天和14天资金偏紧.业内人士预测,年关将至,市场紧张情绪渐浓,将对流动性形成扰动.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.0400/3.1675 2.7280/2.8180 2.6980/2.7960 2.8340/2.9340 2.7540/3.1280

周二 3.0240/3.1420 2.6800/2.7650 2.6617/2.7567 2.8150/2.9150 2.7400/3.1125

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变动 0.0160/0.0255 0.0480/0.0530 0.0363/0.0393 0.0190/0.0190 0.0140/0.0155

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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