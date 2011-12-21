《中国新债预测》进出口行五年增发债中标收益率预测均值3.54%

* 招标品种: 进出口行第23期固息金融债

(为第22期五年期固息债的增发债)

* 招标金额: 13.2亿元

* 预测均值: 3.54%

* 预测区间: 3.51%-3.57%

* 招标时间: 周四(22日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 5位(银行、券商)

路透上海12月21日电---中国进出口银行周四将价格招标发行第22期五年期金融债的增发债.路透调查显示,金融机构年底流动性仍宽松,配置需求旺盛,而该期债发行量较小,机构热捧之下预计中标收益率将较二级市场低,预测中值落在3.54%.

"估计3.57%左右吧,这段一级发的都比较低,大行配置需求不错,"西南一银行交易员表示.

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种的最新收益率为3.5961%.二级市场上,剩余期限近五年的进出口行金融债110412最新双边报价tCN110412=CFXM为3.58%/3.63%.

北京一券商分析师亦指出,该期续发债的发行较本债发行不久,市场环境并未发生明显变化,预计中标收益率相去不远.

"估计利率跟上一期接近吧,3.51%-3.55%之间,...上次发行时,二级也是差不多3.58%-3.6%的样子."他称.

进出口行12月9日招标的第22期金融债票面利率为3.52%,发行期12月9日-12月21日,12月27日上市流通.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三涨幅扩大,平日出借资金主力大行纷纷融入资金,令七天和14天资金偏紧.业内人士预测,年关将至,市场紧张情绪渐浓,将对流动性形成扰动.[CN/CN]

该期债为进出口行今年第23期金融债券,具体条款如下:

第23期

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发行总额 13.2亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标时间 12月22日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 12月23日

起息日 12月21日

发行期 12月22日-12月23日

上市流通日 12月29日

基本承销额 无

付息频率 按年

----------------------------------------------(完)