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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 15:34 BJT

〔日本政经〕央行总裁:经济复苏机制无变化,很难判断金正日去世的影响

路透东京12月21日电---日本央行总裁白川方明周三表示:

* 日本经济复苏机制没有变化

* 必须要注意很多企业对日本前景持谨慎态度的情况

* 若人们对财政状况的信心下降,将对经济产生负面影响

* 欧债危机依然是日本经济面临的最大风险

* 很难判断朝鲜(北韩)领导人金正日逝世对经济有何影响

* 不及时解决欧债危机可能对全球经济造成严重冲击

* 欧洲经济停滞,影响会扩散至全球

* 日本经济何时重新复苏不好说,可能在明年第一季或第二季

* 必须警惕欧洲银行去杠杆化损及亚洲经济增长的风险.(完)

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