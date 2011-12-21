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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 15:25 BJT

〔日本股市〕日经指数收高1.5%,但25日均线压制升势(更新版)

(新增细节)

* 日经指数表现不及美股和亚洲地区股市

* 一些人认为获利前景令日股承压

* 奥林巴斯和东京电力成交量巨大

* 未受R&I下调日本主权评级影响

路透东京12月21日电---日本股市日经指数周三收高,市场受到西班牙公债标售顺畅且美国房屋数据正面的激励,但涨势受到25日移动均线阻力位的压制.

日经指数今日的涨幅还不及周二美股升幅的一半,涨势主要来自市场买回跌深的股票,比如造船股和钢铁股.

市场缺乏重大交易题材,短线操作者将目光转向陷入困境中的个股,比如东京电力(9501.T)和奥林巴斯(7733.T).

日经指数.N225收升1.5%至8,459.98点,略低於8,462点附近受到密切关注的25日移动均线.东证股价指数.TOPX收高1.0%至725.68点.

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