〔日本股市〕日经指数收高1.5%,但25日均线压制升势(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 日经指数表现不及美股和亚洲地区股市
* 一些人认为获利前景令日股承压
* 奥林巴斯和东京电力成交量巨大
* 未受R&I下调日本主权评级影响
路透东京12月21日电---日本股市日经指数周三收高,市场受到西班牙公债标售顺畅且美国房屋数据正面的激励,但涨势受到25日移动均线阻力位的压制.
日经指数今日的涨幅还不及周二美股升幅的一半,涨势主要来自市场买回跌深的股票,比如造船股和钢铁股.
市场缺乏重大交易题材,短线操作者将目光转向陷入困境中的个股,比如东京电力(9501.T)和奥林巴斯(7733.T).
日经指数.N225收升1.5%至8,459.98点,略低於8,462点附近受到密切关注的25日移动均线.东证股价指数.TOPX收高1.0%至725.68点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。