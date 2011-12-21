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债券 | 2011年 12月 21日 星期三 15:25 BJT

〔欧元债市〕德债小跌,欧洲央行即将供应三年期贷款料支撑二线公债

路透伦敦12月21日电---德国公债周三小跌,欧洲央行即将提供三年期贷款,料可缓和银行业资金之忧,并在近期内支撑欧元区二线公债.

银行周二申购的一周期资金有所减少,运用一日过渡融资操作的金额却高达1,420亿欧元,表明三年期资金将有浓厚需求.

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