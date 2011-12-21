〔全球金市〕金价触及一周高位,美国和德国乐观经济数据提供支撑

路透新加坡12月21日电---金价周三在亚洲市场升至一周高位,延续上日涨势,因美国和德国经济数据乐观提振市场信心,且美元走弱也提供支撑.

欧元周三在亚洲时段扩大涨幅,因在欧洲央行(ECB)首次提供三年期贷款前,场中涌现的空头回补提振欧元走势.许多人士期待ECB的资金操作能帮助欧元区的银行业压低融资成本.[FRX/CN][ID:nCN1299228]