〔全球金市〕金价触及一周高位,美国和德国乐观经济数据提供支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月21日电---金价周三在亚洲市场升至一周高位,延续上日涨势,因美国和德国经济数据乐观提振市场信心,且美元走弱也提供支撑.
欧元周三在亚洲时段扩大涨幅,因在欧洲央行(ECB)首次提供三年期贷款前,场中涌现的空头回补提振欧元走势.许多人士期待ECB的资金操作能帮助欧元区的银行业压低融资成本.[FRX/CN][ID:nCN1299228]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。