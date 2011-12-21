〔中国票据市场〕转贴利率盘整,信贷规模调整近尾声令票据成交趋清淡

路透上海12月21日电---中国票据市场转贴利率周三小幅波动.银行信贷规模调整接近尾声,仅剩个别有额度的银行还在少量收票,但市场出票量也不多,供需基本平衡令转贴利率陷入盘整.

交易员并表示,年底临近,银行一般为了控制贷存比(贷款/存款)而不愿从事票据业务占用信贷规模,预计下旬票据成交将逐渐趋於清淡,而转贴利率也将继续窄幅波动.

"有额度的银行还稍微收一点,但出票的机构也不多,市场还算基本平衡吧."华南一银行交易员表示.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.4394/7.9989 8.7514/8.3542 9.9200/9.2060

上日 8.4394/7.9989 8.7514/8.3542 9.9200/9.2060

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变动 0bp/0bp 0bp/0bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2186%,与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2102/3.1552 3.2462/3.1970

上日 3.2092/3.1552 3.2370/3.1862

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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