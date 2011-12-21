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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 15:49 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元上涨,静待ECB提供三年期贷款操作

0736GMT--欧元兑美元EUR=连续第二日上涨,报1.3112美元,欧洲央行(ECB)向银行提供三年期贷款一事可能支配其走势.

据称卖单在1.3160美元之上.交易商称,考虑到空头部位偏高,市场有轧空的可能.

美元兑日圆JPY=跌0.17%至77.72日圆,77.50日圆料有买单.美元指数.DXY跌0.3%,报79.651.(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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