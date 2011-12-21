美国将百度从恶名市场名单中移除

(本文由路透中文网编译)

路透上海12月21日电---美国将中国搜索巨头百度(BIDU.O)从恶名市场名单中移除，肯定其推出授权音乐搜索服务。

百度多年来一直在该名单中。7月，百度与各音乐巨头签署协议，推出授权mp3搜索服务，终结了关於该公司可能鼓励盗版的一宗法律指控。

不过，阿里巴巴集团旗下的淘宝进入了美国贸易代表办公室（USTR）的11月恶名市场名单，因淘宝提供了很多涉嫌侵害版权的产品。

“一些评论人士指出，淘宝上继续大量存在盗版和假冒产品。尽管利益相关者称淘宝在对待该问题上继续做出重大努力，USTR仍认为淘宝做得不够。”

USTR在报告中还指出搜狗Mp3和狗狗两家网站提供版权保护音乐的“深度链接服务”。USTR称，15个上榜的盗版恶名市场中，四个位於中国。（完）