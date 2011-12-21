美国将百度从恶名市场名单中移除

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透上海12月21日电---美国将中国搜索巨头百度(BIDU.O)从恶名市场名单中移除，肯定其推出授权音乐搜索服务。
百度多年来一直在该名单中。7月，百度与各音乐巨头签署协议，推出授权mp3搜索服务，终结了关於该公司可能鼓励盗版的一宗法律指控。
不过，阿里巴巴集团旗下的淘宝进入了美国贸易代表办公室（USTR）的11月恶名市场名单，因淘宝提供了很多涉嫌侵害版权的产品。
“一些评论人士指出，淘宝上继续大量存在盗版和假冒产品。尽管利益相关者称淘宝在对待该问题上继续做出重大努力，USTR仍认为淘宝做得不够。”
USTR在报告中还指出搜狗Mp3和狗狗两家网站提供版权保护音乐的“深度链接服务”。USTR称，15个上榜的盗版恶名市场中，四个位於中国。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。