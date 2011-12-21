独家：朝鲜军方拥护金正恩接班 但将实行集体领导

(本文由路透中文网编译)

路透北京12月21日电（记者 Benjamin Kang Lim）---据一位接近平壤和北京的消息人士透露，朝鲜领导人金正日去世後，新一代年轻领袖金正恩将与其姑父张成泽（Jang Song-thaek）以及军方共同掌权，意味着该国将转向集体领导制。

该消息人士还表示，军方承诺拥戴金正恩接班。朝鲜建国以来一直由金氏家族领导。

消息人士称，中国政府也是在周一早些时候才获悉金正日死讯，与朝鲜官方媒体宣布死讯是同一天。金正日是周六（12月17日）去世的。

该消息人士不愿具名，但他过去曾准确预测重大事件，包括2006年在朝鲜首次核试验之前就告知路透此事。

该消息人士称，在军方表态支持金正恩接班後，朝鲜目前看来局势稳定。

当被问及朝鲜是否可能发生军事政变时，该消息人士表示：“可能性非常低。军方承诺拥戴金正恩。”

该消息人士称，朝鲜眼下没有军事强人，将转为由金正恩、张成泽和军方集体领导。

现年65岁的张成泽是金正日的妹夫，2009年进入该国最高领导机构国防委员会。

该消息人士并表示，朝鲜周一试射一枚导弹，以警告美国不要轻举妄动。

他指出，朝鲜试射导弹，是想证明他们有能力自卫，但除非美国和韩国挑衅，否则朝鲜近期不大可能进行核试验。

中国外交部发言人刘为民周二称，欢迎朝鲜新领导人在合适时候访华。中国国家主席胡锦涛和副主席习近平等领导人周二前往朝鲜驻华使馆吊唁金正日。（完）