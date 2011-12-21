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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 16:04 BJT

〔表格〕德国11月进口物价较前月上升0.4%,较上年同期增长6.0%

路透柏林12月21日电---德国联邦统计局周三公布,该国11月进口物价较前月上升0.4%,较上年同期增长6.0%.

德国进口物价 (变动百分比%)

11年11月 11年10月 10年11月

较上月 +0.4 -0.3 +1.2

较上年同期 +6.0 +6.8 +10.0

指数(基期为2005年) 117.4 116.9 110.8 (完)

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--编译 程琳;审校 吴云凌

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