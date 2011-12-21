《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月21日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上日上涨,挑战1.3110水准.收盘站上五日平均高位後,不排除欧元涨向1.3213/25的可能.但若再跌落1.3060/45,将驱散买方意愿,如果再进一步跌破1.2983,市况将再次由卖方主导,促使欧元再创新低.

欧元/瑞典克朗:低点持续下移,高点也跟着下移,不过当欧元跌破前次低点8.99/98克朗时,买盘持续涌现.不确定主宰短线走势的因素将是什麽,但若跌破昨日低点8.95,将暗示欧元进一步跌向8.9270/8.9165,如果很难守住该水准,投资者料看向8.8620/00.欧元若要重拾涨势,必需先站稳9.0150.

英镑/美元:英镑写下7月13日以来最大单日涨幅.这显示昨日尾盘的买需意味着英镑至少短期内将走强,很可能突破短线费波纳奇预测水位1.5710以及略高於经调整"一目均衡云区"低端水准.前次高点1.5770\80带来的阻力较强劲.隐含波动率仍低.(完)

--编译 沈以文;审校 蔡美珍

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