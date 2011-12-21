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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 16:09 BJT

〔日本经济〕经济财政大臣古川元久称,经济回升速度料持续温和

路透东京12月21日电---日本经济财政大臣古川元久周三称:

* 日本经济回升速度料将暂时保持温和

* 密切关注经济形势,因全球经济放缓、欧债危机和日圆强势都可能损及日本经济

* 政府对经济的看法与日本央行一致

* 不对民间评级机构的行动置评

* 需要推进税收和社保改革,以保障市场信心

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