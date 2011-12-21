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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 16:19 BJT

《外汇动态》澳元/美元表现突出,短线阻力在100日均线切入位

0759GMT--澳元AUD=D4表现明显突出,上涨1.15%至1.0190美元,据称杠杆账户上日曾大买.

澳元兑美元近期阻力位在100日移动均线切入位1.0212美元.

在欧洲央行(ECB)即将进行长期再融资操作之前,澳元兑欧元处於纪录高位.欧元兑澳元EURAUD=跌至1.2855澳元,在风险资产全线上扬中,欧元表现落後,市场预期欧洲央行将有更多宽松举措或扩张资产负债表,此预期心理令欧元承压.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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