(重温稿)《中国新债预测》进出口行五年增发债中标收益率预测均值3.54%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 招标品种: 进出口行第23期固息金融债
(为第22期五年期固息债的增发债)
* 招标金额: 13.2亿元
* 预测均值: 3.54%
* 预测区间: 3.51%-3.57%
* 招标时间: 周四(22日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 5位(银行、券商)
路透上海12月21日电---中国进出口银行周四将价格招标发行第22期五年期金融债的增发债.路透调查显示,金融机构年底流动性仍宽松,配置需求旺盛,而该期债发行量较小,机构热捧之下预计中标收益率将较二级市场低,预测中值落在3.54%.
"估计3.57%左右吧,这段一级发的都比较低,大行配置需求不错,"西南一银行交易员表示.
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种的最新收益率为3.5961%.二级市场上,剩余期限近五年的进出口行金融债110412最新双边报价tCN110412=CFXM为3.58%/3.63%.
北京一券商分析师亦指出,该期续发债的发行较本债发行不久,市场环境并未发生明显变化,预计中标收益率相去不远.
"估计利率跟上一期接近吧,3.51%-3.55%之间,...上次发行时,二级也是差不多3.58%-3.6%的样子."他称.
进出口行12月9日招标的第22期金融债票面利率为3.52%,发行期12月9日-12月21日,12月27日上市流通.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三涨幅扩大,平日出借资金主力大行纷纷融入资金,令七天和14天资金偏紧.业内人士预测,年关将至,市场紧张情绪渐浓,将对流动性形成扰动.[CN/CN]
该期债为进出口行今年第23期金融债券,具体条款如下:
第23期
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发行总额 13.2亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标时间 12月22日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 12月23日
起息日 12月21日
发行期 12月22日-12月23日
上市流通日 12月29日
基本承销额 无
付息频率 按年
----------------------------------------------(完)
--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。