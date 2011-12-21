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债券 | 2011年 12月 21日 星期三 16:20 BJT

《外汇动态》欧元兑美元或飙升至1.32美元

0808GMT---欧洲央行(ECB)周三将有史以来首次向银行提供三年期贷款[ID:nCN1298564],缓解了有关信贷紧缩迫在眉睫的疑虑,从而提振了欧元EUR=.

由於市场高度做空欧元,欧元兑美元有很大可能性飙升至1.32美元.(完)

--编译 侯向明;审校 隋芬

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