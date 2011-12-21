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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 16:28 BJT

〔全球金市〕现货金涨逾1%触及日高,受利好经济数据及美元走弱提振

路透伦敦12月21日电---现货金XAU=周三上涨逾1%触及日高每盎司1,631.20美元,因美国和德国的经济数据令人鼓舞,帮助缓解经济放缓担忧,美元走弱亦支撑金价.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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