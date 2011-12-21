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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 16:29 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货上涨1美元,乐观经济数据提供支撑

路透伦敦12月21日电---布兰特原油期货LCOc1周三在欧洲市场上涨1美元至每桶107.73美元,此前美国和德国经济数据乐观,令市场重燃美国原油需求将增长的希望,而且经济数据暗示欧洲紧张情势有所缓解.(完)

--编译 侯向明;审校 田建华

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