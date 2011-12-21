〔新兴汇市〕新兴亚币在乐观数据带动下上涨,但前景仍不明朗

路透新加坡12月21日电---亚洲货币周三上涨,因风险资产在欧美乐观经济数据的带动下上扬,不过对於欧债危机的担忧给亚币前景蒙上一层阴影.

韩元领涨,兑美元KRW=KFTC上涨近1.2%,脱离了本周稍早因金正日逝世消息影响而触及的低点.