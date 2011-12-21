〔新兴汇市〕新兴亚币在乐观数据带动下上涨,但前景仍不明朗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月21日电---亚洲货币周三上涨,因风险资产在欧美乐观经济数据的带动下上扬,不过对於欧债危机的担忧给亚币前景蒙上一层阴影.
韩元领涨,兑美元KRW=KFTC上涨近1.2%,脱离了本周稍早因金正日逝世消息影响而触及的低点.
坡元兑美元小升.美元兑坡元SGD=D3下跌0.5%至1.2921,并跌破1.2940-1.2950附近的支撑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。