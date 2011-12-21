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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 16:23 BJT

〔新兴汇市〕新兴亚币在乐观数据带动下上涨,但前景仍不明朗

路透新加坡12月21日电---亚洲货币周三上涨,因风险资产在欧美乐观经济数据的带动下上扬,不过对於欧债危机的担忧给亚币前景蒙上一层阴影.

韩元领涨,兑美元KRW=KFTC上涨近1.2%,脱离了本周稍早因金正日逝世消息影响而触及的低点.

坡元兑美元小升.美元兑坡元SGD=D3下跌0.5%至1.2921,并跌破1.2940-1.2950附近的支撑.

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