〔中国债市〕资金趋紧推短券收益率稍涨,信用债延续两极分化表现

路透上海12月21日电---中国银行间债市周三央票等短券收益率稍涨,因资金面趋紧拉动货币市场利率走高,不过中长期品种收益率仍基本稳定,信用债则延续两极分化表现,低评级品种依旧乏人问津.

交易员并认为,年底前政策面可能会以稳为主,债市难有更多想象空间,窄幅震荡的格局估计难以打破.

"这段时间一直都比较清淡,今天就是短端的(收益率)上了一点,因为资金有点紧了,其他都还好,"华东一银行交易员称.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三涨幅扩大,平日出借资金主力大行纷纷融入资金,令七天和14天资金偏紧.业内人士预测,年关将至,市场紧张情绪渐浓,将对流动性形成扰动.[CN/CN]

前述交易员并表示,山东海龙被再次降级,令此前一直低迷的低评级信用债雪上加霜,部分新券上市後收益率即有所上行,不过高评级品种受影响有限,走势仍相对坚挺,而信用债走势分化的局面短期内还将延续.

时隔一个季度,联合资信发布跟踪评级报告,再次下调山东海龙(000677.SZ)的主体和短融债项评级,因公司基本面进一步恶化,目前已陷入资不抵债的困境.报告将山东海龙主体长期信用等级由"A-"调整为"BB+","11海龙CP01"CN1181180=CFXS债项信用等级由"A-2"调整为"B".[ID:nCN1296360]

受山东海龙(000677.SZ)修正财务报表影响,与其设有联营公司的新农开发(600359.SS)经营业绩亦面临重大调整.中诚信国际信用评级有限责任公司周二公告称,将新农开发列入可能降级的信用评级观察名单.[ID:nCN1299256]

剩余期限约0.98年的央票1101096券最新成交对应收益率CN1101096=CFXS为3.5250%,上日尾盘则为3.4900%;首日上市的恒星科技一年期短融041164013CN041164013=CFXS最新成交对应收益率9.0871%,较票面利率8.98%高出逾10个基点(bp).

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.9068 3.5990

上日 2.8843 3.2370

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5028/3.4478

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6311/2.5511

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5892/3.5172(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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