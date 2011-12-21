〔中国汇市〕人民币兑美元收升,隔夜美元调整助推非美货币上行(更新版)

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8746元附近
路透上海2月9日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8746元附近，较上日升值约103点。
(新增更多交易员评论和报价)
* 人民币兑美元收升
* 中间价高开,及隔夜美元调整助推升势
* 大行美元抛盘减弱
* 汇价近期预计呈现盘整态势
路透上海12月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三收升,隔夜美元.DXY回落调整,刺激非美货币反弹,人民币中间价也跳空高开,引导汇价小幅升值.
交易员并表示,美元回落调整以後,人民币升值压力重新积聚,大行美元抛盘明显减弱,在央行的维稳意图下,预计近期人民币呈现宽幅震荡的走势.
"今天大行的美元抛盘很少,没有明确干预市场的迹象."上海一银行交易员称."最近人民币盘整的可能性很大."
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3387 6.3321 6.3495 6.3248 6.3351 6.3472
上述交易员认为,前期大型商业银行在向市场提供美元流动性,已经显示央行希望汇市维稳的意图,预计後市频繁触及交易区间下限的情况将很难出现,人民币汇率震荡整固的可能性大.
以下为北京时间16:34,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3815/65 6.3830
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3361/75 6.3550
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水250点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3637元.
东京汇市欧元周三在亚洲时段扩大涨幅,因在欧洲央行(ECB)首次提供三年期贷款前,场中涌现的空头回补提振欧元走势.许多人士期待ECB的资金操作能帮助欧元区的银行业压低融资成本.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治/边竞; 审校 曾祥进
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* 人民币日内震荡收盘小升 * 中间价则大跌245点至三周新低 * 美元指数走升但午后人民币受结汇盘支撑 * 短期外部变数较大，以宽幅波动为主 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均 下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数 上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。 他们并指出，午后离岸人民币继续走贬，两地汇价差从盘初的逾450点收窄至250点附近。另外短 期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。 “一堆自营都想买，境外（美元）涨得蛮凶的，但是被FLOW镇压了，于是各种银行纷纷出来砸，尾盘的时 候外资出来止损。”一中资行交易员称，“可能是客户转向了，认清现实了。” 另有中资行交易员表示，昨日外储数据公布后离岸购汇盘开始增加，而今日亦有购汇盘打压离岸人民币， 不过目前也是正常水平，“之前倒挂太久了，而
路透上海2月8日 - 人民币兑美元即期周三早盘小跌，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；另外短期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。