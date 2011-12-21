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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 16:49 BJT

〔韩国汇市〕韩元飙升且韩债上涨,金正日去世消息影响消退

路透首尔12月21日电---韩元兑美元KRW=周三上涨,因市场对朝鲜(北韩)领导人金正日去世後的情势担忧有所减弱,且美国房屋数据及欧洲央行(ECB)即将进行的流动性操作,亦令投资者风险偏好重燃.

韩元兑美元KRW=KFTC周三国内收报1,147.7,较周二收盘价1,162.2上涨1.25%.

韩元已完全扳回金正日去世後录得的跌幅,因有关地区局势不稳的忧虑稳步消退.

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