〔韩国汇市〕韩元飙升且韩债上涨,金正日去世消息影响消退

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月21日电---韩元兑美元KRW=周三上涨,因市场对朝鲜(北韩)领导人金正日去世後的情势担忧有所减弱,且美国房屋数据及欧洲央行(ECB)即将进行的流动性操作,亦令投资者风险偏好重燃.
韩元兑美元KRW=KFTC周三国内收报1,147.7,较周二收盘价1,162.2上涨1.25%.
韩元已完全扳回金正日去世後录得的跌幅,因有关地区局势不稳的忧虑稳步消退.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。