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债券 | 2011年 12月 21日 星期三 16:47 BJT

〔欧元债市〕意大利与西班牙公债续涨,ECB稍晚将供应三年期资金

路透伦敦12月21日电---意大利与西班牙公债价格周三上涨,公债收益率(殖利率)延续近期下跌态势,欧洲央行(ECB)即将举行的三年期资金供应支撑欧元区二线国家公债.

意大利与西班牙债券上扬,因金融机构寻求买入合格担保品,有人预期银行会使用从ECB所借资金来购买更多的政府公债.

意大利10年期公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB下滑13.5个基点,至6.5%,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下滑5.5个基点,至5.072%.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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