〔欧元债市〕意大利与西班牙公债续涨,ECB稍晚将供应三年期资金

路透伦敦12月21日电---意大利与西班牙公债价格周三上涨,公债收益率(殖利率)延续近期下跌态势,欧洲央行(ECB)即将举行的三年期资金供应支撑欧元区二线国家公债.

意大利与西班牙债券上扬,因金融机构寻求买入合格担保品,有人预期银行会使用从ECB所借资金来购买更多的政府公债.