〔中港个股〕金风科技获巴基斯坦49.5MW风机合同,挺进南亚市场

路透北京12月21日电---中国风电整机研发制造龙头企业--新疆金风科技(2208.HK)(002202.SZ)周三称,已签定合同向巴基斯坦风电项目提供33台1.5MW(兆瓦)风机,总容量为49.5MW,为其在南亚市场首次获得供应合同.

金风科技发布的新闻稿称,已与中国长江三峡集团公司(600900.SS)达成协议,向其在巴基斯坦的项目提供33台高温系列直驱永磁风力发电机组,并签订了两年的项目运行维护合同.但拒绝披露合同金额.

该项目位於巴基斯坦信德省Jhimpir地区,针对该地区气候环境复杂、半荒漠沙尘较大的特点,金风科技提供了运行温度在-20度到45度之间且采用了防风沙型密封设计机型.

金风科技此前已在南美智利、厄瓜多尔获得订单,此外美国伊利诺伊斯州的Shady Oaks项目、在非洲埃塞俄比亚的Adama项目、在澳洲的Mortons Lane项目等均已开工建设.

2010年中国以41.83千兆瓦(GW)风电装机总量已超过美国跃居世界第一.国内整机市场竞争日趋激烈,80多家整机商中仅华锐风电(601558.SS),金风科技和东方电气(600875.SS)(1072.HK)三家厂商就抢占中国市场半数以上份额.在此背景下,风电制造业"走出去"成为共识.(完)