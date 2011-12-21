〔表格〕LME金属库存最新变化--12月21日

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，与离岸价差缩窄或推升贬值预期
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
路透伦敦12月21日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 371,300 +450
锡 11,970 -230
铅 358,450 -2,625
锌 811,550 +2,225
铝 4,953,725 +30,925
镍 87,900 -186
铝合金 143,300 +1,720
NASAAC 157,500 -60
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 丁琦; 审校 程琳
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
* 美元兑日圆从近10周低位回升，美日峰会前涨势受抑 * 美国公债收益率在数周低位附近打转，限制美元涨势 * 新西兰元受挫，该国央行称收紧政策可能至少要等两年后 路透东京2月9日 - 美元上日走低后周四勉强企稳，尽管避险情绪犹存打压美国公债收益率(殖利率)在数周低位附近徘徊，并遏制美元反弹。 欧元兑美元 下跌0.1%至1.0678，向周三因欧洲政治忧虑升温而触及的一周低位1.0640美元小幅回落。 美元兑日圆 上涨0.3%至112.265日圆，上日曾接近10周低点111.590。美元受隔夜美债收益率大跌拖累。 美元指数 上涨0.1%至100.370。 美元指数1月升至14年高点103.820，因市场预期特朗普政府将进行大规模财政支出，并推出其他促进经济增长的政策。但该指数近期下滑，受特朗普贸易保护主义论调与外界认为其支持美元贬值立场的影响。 “目前阶段，美元下行风险较大，本周美国公债收益率下滑势头进一步加剧，这是受到显见的欧洲政治风险的影响，
路透东京2月9日 - 日本股市日经指数周四早盘收低，因美国总统特朗普与日本首相安倍晋三本周会晤前日圆走强，给股市带来压力。