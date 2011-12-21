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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 17:08 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--12月21日

路透伦敦12月21日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 371,300 +450

锡 11,970 -230

铅 358,450 -2,625

锌 811,550 +2,225

铝 4,953,725 +30,925

镍 87,900 -186

铝合金 143,300 +1,720

NASAAC 157,500 -60

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 丁琦; 审校 程琳

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